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رجل يعود إلى منزله بعد اختفائه ٣٠ عامًا والسبب مجهول

منذ ساعة
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رجل يعود إلى منزله بعد اختفائه ٣٠ عامًا والسبب مجهول

بوخارست (صدى):
فاجأ الرجل الروماني فاسيلي جورجوس أسرته بعودته بعد ٣٠ عامًا من اختفائه مرتديًا ذات الملابس الذي اختفى بها آنذاك.

وبدأت القصة بغياب "جورجوس" عام ١٩٩١ عن منزله وبعد البحث عنه أعلن أسرته وفاته وأقاموا الطقوس التقليدية لتأبينه.

فيما عاد الرجل المفقود مرة أخرى بعد غياب ٣٠ عامًا وهو يبلغ من العمر ٩١ عامًا، وبدا بحالة بدنية جيدة لكنه يعاني من خرف الشيخوخة، ولم يتذكر ما حدث خلال 30 عامًا.

فيما وجد أقاربه في جيبه وثائق شخصية وتذكرة قطار إلى مدينة بلويستي تعود لعام 1991.

ويرجح أقارب الرجل الروماني أن أحدهم علم بأنه يعاني من الخرف وعثر على الوثائق الخاصة به فأراد إرجاعه إلى المنزل.

 

اختفاء
رومانيا
الشيخوخة
الخرف
رجل مفقود
العودة للمنزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134768
منذ ساعة
يمكن مخطووف ... بسم الله ، تفتفت تفتوف ...

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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