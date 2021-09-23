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"الوطنية للإسكان" : غيرنا مفهوم السكن وجاري إنشاء وحدات عصرية لراحة المواطنين

منذ ساعة
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"الوطنية للإسكان" : غيرنا مفهوم السكن وجاري إنشاء وحدات عصرية لراحة المواطنين

الرياض (صدى):
كشفت شركة الوطنية للإسكان NHC عن مشاريعها الحالية في المملكة، والتي تأتي بالتماشي رؤية 2030 التي تهدف رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70%.

وذكرت أن مشاريعها تحت الإنشاء تهدف لتقديم أكثر من 107 مشاريع توفر أكثر من 113 وحدة سكنية بالشراكة مع أكثر من 70 مطور عقاري مؤهل، وبلغت قيمتها أكثر من 70 مليار ريال، مضيفة أنها تعمل أيضا في مسار تطوير الأراضي، حيث وصلت إلى أكثر من 180 مخططاً سكنياً على مساحة تصل إلى أكثر من 300 مليون متر مربع، وبقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال.

ولفتت إلى أنها أطلقت في هذا العام مشروعين حيويين في الرياض، وهما مشروع رواء بضاحية الجوان في مدينة الرياض والذي يأتي على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 1000 وحدة سكنية، ومشروع ميلاء بضاحية خيالا في محافظة جدة بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع موفراً 818 وحدة سكنية متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر.

وأكدت أنها تستهدف تحقيق جودة الحياة وعصريتها وتوفير سكن آمن وحديث ضمن مجتمع عمراني يوفر رفاهية وراحة لساكنيه، في مختلف مناطق المملكة، مضيفة أنها تقود القطاع السكني مع شركاء متعددون يضيفون قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

جدة
الرياض
الإسكان
وحدات سكنية
مشروع ميلاء بضاحية

التعليقات

ترنج
ترنج عدد التعليقات : 100
منذ 40 دقيقة
الفله ماتكلف ٣٠٠ الف ويصلخونك بمليون

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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