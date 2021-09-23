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فتاة تشارك على ايقاعات فرقه فلكلورية خلال احتفالات اليوم الوطني
منذ ساعتين
1323
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134768
منذ ساعة
ليش لاء ، قد هي خاربه خاربه ، على قولتهم ..
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مسفر الغامدي
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سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
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تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك
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