"الجسمي" يَطرب على غناء الجمهور في جدة إحتفالاً باليوم الوطني الـ91

جدة (صدى):
احتفل الفنان الإماراتي بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 على مسرح سوبر دوم جدة، قال فيها: " هي لنا دار .. ونحن لها محبين.. كل عام ودارنا بخير".
وأضاف: "جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض باليوم الوطني الـ91 الغالي للمملكة، تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز.. وعسى السعودية وأهلها دائماً في خير ومسرّات.. وقلب الإماراتي نبضاته سعودية".
وتنقل حسين الجسمي برفقة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه على مدار أكثر من ساعتين من الغناء المباشر، والمنقول عبر مجموعة من الشاشات والمنصات التلفزيونية السعودية والعربية.
كما رافقته فرقة سعودية متخصصة في فن "العرضة" السعودي عبر أغنيتين بدأها بأغنية "سلمان الشهامة"، وأغنية "اصعد بعزمك" والعملين من تأليف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.
وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية "حته من قلبي" والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: "يا جدة يا جدة يا حته من قلبي" تبعتها صيحات الفرح والإعجاب.