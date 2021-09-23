نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الجسمي" يَطرب على غناء الجمهور في جدة إحتفالاً باليوم الوطني الـ91

منذ ساعتين
284
3
"الجسمي" يَطرب على غناء الجمهور في جدة إحتفالاً باليوم الوطني الـ91

جدة (صدى):
احتفل الفنان الإماراتي بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 على مسرح سوبر دوم جدة، قال فيها: " هي لنا دار .. ونحن لها محبين.. كل عام ودارنا بخير".

وأضاف: "جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض باليوم الوطني الـ91 الغالي للمملكة، تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز.. وعسى السعودية وأهلها دائماً في خير ومسرّات.. وقلب الإماراتي نبضاته سعودية".

وتنقل حسين الجسمي برفقة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه على مدار أكثر من ساعتين من الغناء المباشر، والمنقول عبر مجموعة من الشاشات والمنصات التلفزيونية السعودية والعربية.

كما رافقته فرقة سعودية متخصصة في فن "العرضة" السعودي عبر أغنيتين بدأها بأغنية "سلمان الشهامة"، وأغنية "اصعد بعزمك" والعملين من تأليف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.

وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية "حته من قلبي" والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: "يا جدة يا جدة يا حته من قلبي" تبعتها صيحات الفرح والإعجاب.

 

 

 

جدة
حسين الجسمي
اليوم الوطني السعودي
اليوم الوطني ٩١
جمهور جدة

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 648
منذ ساعة
عساك عالقوة ياولد زايد الخير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17612
منذ 43 دقيقة
الله يجوزك ويصلح حالك
المللل
المللل عدد التعليقات : 19
منذ 36 دقيقة
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا
جا بمبلغ وقدره
لو قالو له تعال بلاش مجان
كان تلقي مليون عذر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

أخر الأخبار

بالفيديو.. سر الرقم 7 في تاريخ المملكة البترولية
بالفيديو.. سر الرقم 7 في تاريخ المملكة البترولية
منذ 9 دقائق 1072
"بيليه" يغني نشيد البرازيل احتفالاً بمغادرة المشفى
"بيليه" يغني نشيد البرازيل احتفالاً بمغادرة المشفى
منذ 23 دقيقة 1140
شاهد .. خيول ودراجات وعرضة نجدية تُشعل أجواء اليوم الوطني بالرياض
شاهد .. خيول ودراجات وعرضة نجدية تُشعل أجواء اليوم الوطني بالرياض
منذ 39 دقيقة 1201
شاهد.. مقيم أجنبي يصور رجل أمن سعودي خلال تأدية صلاته على الرصيف أثناء العمل
شاهد.. مقيم أجنبي يصور رجل أمن سعودي خلال تأدية صلاته على الرصيف أثناء العمل
منذ ساعة 1432
رجل يعود إلى منزله بعد اختفائه ٣٠ عامًا والسبب مجهول
رجل يعود إلى منزله بعد اختفائه ٣٠ عامًا والسبب مجهول
منذ ساعة 404
"الوطنية للإسكان" : غيرنا مفهوم السكن وجاري إنشاء وحدات عصرية لراحة المواطنين
"الوطنية للإسكان" : غيرنا مفهوم السكن وجاري إنشاء وحدات عصرية لراحة المواطنين
منذ ساعة 1201
رسالة إلى وطني
رسالة إلى وطني
منذ ساعة 183
فتاة تدعي زواجها من فائق حسن وتؤكد: زواجه من أصالة مصلحة
فتاة تدعي زواجها من فائق حسن وتؤكد: زواجه من أصالة مصلحة
منذ ساعة 303
استعراض إنجازات الملوك وفقرات موسيقية بالهيئة الملكية بالجبيل للاحتفال باليوم الوطني ٩١ (صور)
استعراض إنجازات الملوك وفقرات موسيقية بالهيئة الملكية بالجبيل للاحتفال باليوم الوطني ٩١ (صور)
منذ ساعة 1330
"الجسمي" يَطرب على غناء الجمهور في جدة إحتفالاً باليوم الوطني الـ91
"الجسمي" يَطرب على غناء الجمهور في جدة إحتفالاً باليوم الوطني الـ91
منذ ساعتين 284