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تفاصيل صادمة بشأن الهلال ورحيل "جيوفينكو"

منذ 3 ساعات
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تفاصيل صادمة بشأن الهلال ورحيل "جيوفينكو"

نواف السالم (صدى):
كشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات، الإيطالي نيكولو شيرا، يوم أمس تفاصيل جديدة بشأن رحيل اللاعب سباستيان جيوفينكو عن صفوف نادي الهلال.

وأكد الصحفي "شيرا" أن اللاعب كان يريد البقاء، كما كان مستعدًا لخفض راتبه إلا أن الهلال لم يوافق على ذلك وأصر على رحيل اللاعب.

وأكد أن الهلال منع اللاعب من المشاركة في التدريبات من أجل دفعه للرحيل، مشيرًا إلى أن الأخير مكث في الرياض حتى انتهت صلاحية إقامته.

وتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قرارا تأديبيا ضد الهلال يوم الأحد المقبل، فيما نفى مصدر في نادي الهلال، صحة ما ذكره "شيرا" بشأن اللاعب، وذلك وفقا لـ"كووورة".

وأكد المصدر أنه تم إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضي وبشكل قانوني، مضيفا أن"الفيفا"واللاعب لم يرسلا أي خطابات رسمية بشأن ما تحدث عنه "شيرا".

الهلال
نادي الهلال
سوق الانتقالات
الإيطالي نيكولو شيرا
سباستيان جيوفينكو

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2670
منذ ساعتين
يا محرر الخبر الكاذب،،، أحلف علشان نصدقك،،، تراك تتكلم عن الزعيم،،، ما هو الفقر،،، هذي الحركات عند الفقراوية
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2491
منذ ساعة
تأبى الخرقه الا ان تنثر الغبار الممسوح
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 648
منذ ساعة
قافلة الزعيم تسير وهذيك تهوهي

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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