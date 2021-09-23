تفاصيل صادمة بشأن الهلال ورحيل "جيوفينكو"

نواف السالم (صدى):
كشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات، الإيطالي نيكولو شيرا، يوم أمس تفاصيل جديدة بشأن رحيل اللاعب سباستيان جيوفينكو عن صفوف نادي الهلال.
وأكد الصحفي "شيرا" أن اللاعب كان يريد البقاء، كما كان مستعدًا لخفض راتبه إلا أن الهلال لم يوافق على ذلك وأصر على رحيل اللاعب.
وأكد أن الهلال منع اللاعب من المشاركة في التدريبات من أجل دفعه للرحيل، مشيرًا إلى أن الأخير مكث في الرياض حتى انتهت صلاحية إقامته.
وتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قرارا تأديبيا ضد الهلال يوم الأحد المقبل، فيما نفى مصدر في نادي الهلال، صحة ما ذكره "شيرا" بشأن اللاعب، وذلك وفقا لـ"كووورة".
وأكد المصدر أنه تم إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضي وبشكل قانوني، مضيفا أن"الفيفا"واللاعب لم يرسلا أي خطابات رسمية بشأن ما تحدث عنه "شيرا".