بالفيديو.. عرض لفتيات على مسرح بالثوب و "المجند"

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عرض لعدد من الفتيات على أنغام الأغاني الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.
وأظهر المقطع الفتيات وهن يرتدين الثوب السعودي الأبيض وفوقه "المجند" ويخرجن في صف على مسرح ضمن فقرات استعراضية احتفاء باليوم الوطني.
ويحتفي الوطن قيادة وشعباً اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، والذي يستذكر فيه السعوديون يومًا مجيدًا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة، حاملاً لقب "المواطن السعودي".