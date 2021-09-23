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بالفيديو.. عرض لفتيات على مسرح بالثوب و "المجند"

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. عرض لفتيات على مسرح بالثوب و "المجند"

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عرض لعدد من الفتيات على أنغام الأغاني الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.

وأظهر المقطع الفتيات وهن يرتدين الثوب السعودي الأبيض وفوقه "المجند" ويخرجن في صف على مسرح ضمن فقرات استعراضية احتفاء باليوم الوطني.

ويحتفي الوطن قيادة وشعباً اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، والذي يستذكر فيه السعوديون يومًا مجيدًا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة، حاملاً لقب "المواطن السعودي".

المملكة
فتيات
اليوم الوطني
الرقص
الفرق الاستعراضية
الأغاني الوطنية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17612
منذ 4 ساعات
🧸🪅🪆
المللل
المللل عدد التعليقات : 19
منذ 3 ساعات
صرنا نجاهر بالمنكرات والمعاصي
ياخوفي من غضب الله وعقابه
فيشتتنا الله في البلاد عالة علي الدول ونتذكر نعم كنا فيها ولم نحافظ عليها
قال تعالى(واذا اردنا انهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرنها تدميرا)ليتنا نفهم هذه الايه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 181
منذ 3 ساعات
لا إله إلا الله
سبحان الله
والحمد لله
والله أكبر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134768
منذ 3 ساعات
نسأل الله العافيه وحسن العاقبه .. آمين ..
ناصح
ناصح عدد التعليقات : 1222
منذ 3 ساعات
ماذا اقول وقد نعق الغراب بداري,,اانتظر الموت او الخراب بداري
سامي الحربي
سامي الحربي عدد التعليقات : 82
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 56
منذ ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
سعيد الشهراني
سعيد الشهراني عدد التعليقات : 50
منذ 55 دقيقة
أعوذ بالله من غضب الله
سعيد الشهراني
سعيد الشهراني عدد التعليقات : 50
منذ 54 دقيقة
أعوذ بالله من غضب الله
أبو علي
أبو علي عدد التعليقات : 234
منذ 46 دقيقة
وهل يجوز هذا اتقو الله يا بشر قبل أن تنزل عليكم العذاب
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 141
منذ دقيقة
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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