السجن لشابين هتكا عرض طفل داخل سوبر ماركت

أبو ظبي (صدى):
أقدم شابين في عجمان بالإمارات على هتك عرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات داخل سوبر ماركت، وتمكنت الشرطة من ضبطهما.
وعاقبت محكمة جنايات عجمان الشابين وهما من الجنسية الآسيوية بالسجن 6 أشهر والإبعاد عن البلاد، وذلك لقيامهما بهتك عرض المجني عليه طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر 8 سنوات بالإكراه أثناء تواجده بمحل لتجارة المواد الغذائية.
وكان والد الطفل قال في بلاغه للشرطة، أنه في يوم 20 مايو الماضي عند الساعة الرابعة عصراً سأل زوجته عن ابنه المجني عليه وقالت إنها أرسلته إلى سوبرماركت أسفل البناية ليحضر الخبز وبعد خمس دقائق لاحظ أن ابنه تأخر فأرسل أخيه الأكبر للاطمئنان عليه فذهب وعاد مع أخيه المجني عليه، فسأل الأب ابنه الأكبر عن سبب تأخره فحكى له ماحدث لشقيقه.