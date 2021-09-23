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فيديو عفوي لبلقيس تتحدى اللهجة الجنوبية

منذ 5 ساعات
1582
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فيديو عفوي لبلقيس تتحدى اللهجة الجنوبية

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مشاركتها في تحدي اللهجة الجنوبية الخاصة بأهل جنوب المملكة .

وبين الفيديو امتحان بلقيس لمعرفة معنى وقول عدد من الكلمات والعبارات باللهجة المحلية، حيث قالت أن المقطع تم تصويره في كواليس كليب أغنيتها الجديدة "جنوب الدرب" التي طرحتها أخيراً عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وتنتمي إلى اللون السعودي البدوي، وهي من كلمات وألحان تركي الشريف وتوزيع محمد سلطان.

وأوضحت بلقيس أن الأغنية تم تصويرها بالكامل في منطقة عسير بالسعودية، تحت إشراف وإخراج سلطان عبد المحسن.

يوتيوب
بلقيس
جنوب المملكة
اللهجة الجنوبية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17612
منذ 4 ساعات
الله يقاك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83094
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه المشكله الي معها فسرت أكثر الكلمات غلط
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134768
منذ ساعتين
الحال من بعضه .. ايش الجديد يعني ...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134768
منذ ساعتين
ههههههههههههههههههه .. اما مقروعه هذي كثرن منها .. ياحبكن لهااا ..
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5511
منذ ساعتين
الترجمة غلط
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5511
منذ ساعتين
ولا لا يابخش
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3443
منذ ساعتين
ماجت ولا بواحدة صح
فكلمة ماخفاني يعني اني عارف المقصد.. يعني لم انخدع
اتعيا بمعنا احتار الفكر فيك فهو عيان
مقروعة كقولنا بالله عليك اترك كذا انت ف وجه الله.
والكلمة للمرأة هنا والرجل مقروع
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3443
منذ ساعتين
ماجت ولا بواحدة صح
فكلمة ماخفاني يعني اني عارف المقصد.. يعني لم انخدع
اتعيا بمعنا احتار الفكر فيك فهو عيان
مقروعة كقولنا بالله عليك اترك كذا انت ف وجه الله.
والكلمة للمرأة هنا والرجل مقروع
المهم
المهم عدد التعليقات : 46
منذ ساعة
ياحليلها عفوي...لازم دعم على شأن عفوي

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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