فيديو عفوي لبلقيس تتحدى اللهجة الجنوبية

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مشاركتها في تحدي اللهجة الجنوبية الخاصة بأهل جنوب المملكة .
وبين الفيديو امتحان بلقيس لمعرفة معنى وقول عدد من الكلمات والعبارات باللهجة المحلية، حيث قالت أن المقطع تم تصويره في كواليس كليب أغنيتها الجديدة "جنوب الدرب" التي طرحتها أخيراً عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وتنتمي إلى اللون السعودي البدوي، وهي من كلمات وألحان تركي الشريف وتوزيع محمد سلطان.
وأوضحت بلقيس أن الأغنية تم تصويرها بالكامل في منطقة عسير بالسعودية، تحت إشراف وإخراج سلطان عبد المحسن.