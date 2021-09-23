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وزير الداخلية: "العدل والبناء" أسس قامت عليها البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز

منذ 7 ساعات
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وزير الداخلية: "العدل والبناء" أسس قامت عليها البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، على أنَّ الأمن والأمان والاستقرار هو الواقع الذي تعيشه المملكة.

وقال في بيان له إن العدل والبناء والنماء لهذه البلاد المباركة هي الأسس التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله.

وأضاف وزير الداخلية أنَ الملك المؤسس أرسى قواعد دولة على منهج واضح مستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسارت المملكة بخطى حثيثة نحو التطور والتقدم والازدهار، ومنذ ذلك التاريخ والبلاد تعيش في بناء لا ينقطع شمل كل مناحي الحياة المستقرة الآمنة.

وتابع: وفي أولوياتها الاهتمام المتميز بالحرمين الشريفين عبر تخصيص مشاريع تطويرية كبيرة غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي، ووفرت للمسلمين كافة فرص أداء الحج والعمرة وزيارة مسجد الرسول المصطفى بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

واستكمل أن الإنسان كان في بؤرة اهتمام قيادات المملكة منذ ذلك التاريخ وحتى هذا العهد الزاهر الذي نعيشه بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ولا يزال البناء التنموي والتطويري يسير في القرن الحادي والعشرين بالرؤية الثاقبة (۲۰۳۰) سعيا لتأكيد مكانة المملكة المرموقة دوليا وإسلاميا وإقليميا، مع الاهتمام بالتأصيل والنماء والتنمية الداخلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وإسعاد المجتمع.

واختتم وزير الداخلية إن كلا منّا يحمل مسؤولية تاريخية تجاه الجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة والتحديات العديدة التي واجهت المؤسس -يرحمه الله- ورجاله المخلصين، وذلك بالمحافظة على أمن هذا الإرث العظيم واستقراره في مواجهة التطرف والإرهاب، والمشاركة الفاعلة في التنمية وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ التي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وزير الداخلية
المملكة
الأمن
العدل
اليوم الوطني
البلاد
الامان
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17612
منذ 6 ساعات
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سلطان الحربي
سلطان الحربي عدد التعليقات : 15
منذ 5 ساعات
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شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 727
منذ ساعة
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رحم الله جدك نايف أسد

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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