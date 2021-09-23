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طفلة من الزمن الجميل عام 1398 هـ
منذ 45 دقيقة
210
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التعليقات
خالد
عدد التعليقات : 1491
منذ 28 دقيقة
كذب .... عام 1398 لايوجد احتفالات بالعيد الوطني لأنه محرم شرعا .
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134718
منذ 25 دقيقة
حلوه ..
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