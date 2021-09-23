أسرة تحتجز زوج ابنتهم لرفضه التنازل عن شقة الزوجية

القاهرة (صدى):
أقام زوج في مصر، دعوى نشوز ضد زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته، وملاحقتها له وعائلتها بالتهديد.
وأوضح الزوج في دعواه أن أسرة زوجته احتجزوه لمدة 3 أيام بشقتهم، بعدما رفض تنازله عن شقة الزوجية لها.
ويقول الزوج: "ساءت حالة والدتي الصحية واضطررت إلى استقبالها بمنزلي، ما دفع زوجتي للاعتراض، ومساومتي على الطلاق أو كتابة الشقة باسمها".
وأضاف: "عندما رفضت تركت المنزل وحرمتني من رؤية طفلي، وعندما ذهبت إلى أهلها للوصول إلى حل ودي تحفظوا علي ورفضوا مغادرتي إلا إذا وافقت على طلبات ابنتهم".
وأشار إلى أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح، وتسببوا له بإصابات خطيرة.