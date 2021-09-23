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أسرة تحتجز زوج ابنتهم لرفضه التنازل عن شقة الزوجية

منذ ساعة
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أسرة تحتجز زوج ابنتهم لرفضه التنازل عن شقة الزوجية

القاهرة (صدى):
أقام زوج في مصر، دعوى نشوز ضد زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته، وملاحقتها له وعائلتها بالتهديد.

وأوضح الزوج في دعواه أن أسرة زوجته احتجزوه لمدة 3 أيام بشقتهم، بعدما رفض تنازله عن شقة الزوجية لها.

ويقول الزوج: "ساءت حالة والدتي الصحية واضطررت إلى استقبالها بمنزلي، ما دفع زوجتي للاعتراض، ومساومتي على الطلاق أو كتابة الشقة باسمها".

وأضاف: "عندما رفضت تركت المنزل وحرمتني من رؤية طفلي، وعندما ذهبت إلى أهلها للوصول إلى حل ودي تحفظوا علي ورفضوا مغادرتي إلا إذا وافقت على طلبات ابنتهم".

وأشار إلى أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح، وتسببوا له بإصابات خطيرة.

مصر
منوعات
طلاق
نشوز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134718
منذ 30 دقيقة
ماهم بخير ..

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
ياااااااويلك من ربي
الريان
كلام سليم 100% الزوج العصبي قلبه طيب والدليل الزوج طيب القلب .. عصبي
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاءك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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