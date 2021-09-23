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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134719
منذ 33 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
ياااااااويلك من ربي
الريان
كلام سليم 100% الزوج العصبي قلبه طيب والدليل الزوج طيب القلب .. عصبي
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاءك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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