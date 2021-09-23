فيديو..أهالي الخبر يرددون النشيد الوطني وسط الشوارع

نايف السالم (صدى):
ظهر عدد من المواطنين بمدينة الخبر، في الساعات الأولى من فجر الخميس، يرددون النشيد الوطني بوسط الشوارع، وذلك احتفالاً باليوم الوطني 91.
ووثق مقطع فيديو تجمع الأهالي، ممسكين بالعلم الوطني، مرددين النشيد، تعبيرا عن فرحتهم واعتزازهم بالوطن.
وتحت شعار "هي لنا دار " تحتفل المملكة بيومها الوطني الـ91، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
وينقسم الشعار إلى جزأين، الأول لفظي ويحمل عبارة "هي لنا دار"، والآخر فني، وقد صمم على شكل خريطة المملكة العربية السعودية، ووضع عليها الشعار اللفظي "هي لنا دار" بخط الثلث.