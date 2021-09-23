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فيديو..أهالي الخبر يرددون النشيد الوطني وسط الشوارع

منذ ساعتين
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فيديو..أهالي الخبر يرددون النشيد الوطني وسط الشوارع

نايف السالم (صدى):
ظهر عدد من المواطنين بمدينة الخبر، في الساعات الأولى من فجر الخميس، يرددون النشيد الوطني بوسط الشوارع، وذلك احتفالاً باليوم الوطني 91.

ووثق مقطع فيديو تجمع الأهالي، ممسكين بالعلم الوطني، مرددين النشيد، تعبيرا عن فرحتهم واعتزازهم بالوطن.

وتحت شعار "هي لنا دار " تحتفل المملكة بيومها الوطني الـ91، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وينقسم الشعار إلى جزأين، الأول لفظي ويحمل عبارة "هي لنا دار"، والآخر فني، وقد صمم على شكل خريطة المملكة العربية السعودية، ووضع عليها الشعار اللفظي "هي لنا دار" بخط الثلث.

الخبر
اليوم الوطني
النشيد الوطني
هي لنا دار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53552
منذ ساعتين
بارك الله فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134718
منذ 31 دقيقة
ممتااز ..

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
ياااااااويلك من ربي
الريان
كلام سليم 100% الزوج العصبي قلبه طيب والدليل الزوج طيب القلب .. عصبي
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاءك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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