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المطلق: في اليوم الوطني ابتعدوا عن التشدد واحذروا أحكام البدعة على كل شيء

منذ ساعتين
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المطلق: في اليوم الوطني ابتعدوا عن التشدد واحذروا أحكام البدعة على كل شيء

عادل الحربي (صدى):
دعا الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، إلى الاحتفال باليوم الوطني.

وقال المطلق: "في يوم توحيد الوطن، في يوم توحيد القبائل، في يوم توحيد الكلمة والقلوب، في يوم تحقيق الأمن والتوحيد والسنة والرفاهية، دعوا الناس تفرح وتسعد".

وتابع: "دعوا المجتمع يعبر عن فرحته وسعادته بما يشاء من مهرجانات، واحتفالات مباحة، ابتعدوا عن التشدد ففي ديننا فسحة وتسامح ولن يشاد الدين أحدٍ إلا غليه".

وأضاف: "احذروا أن تنزلوا أحكام البدعة على كل شئ، فالبدعة إنما تكون بالاحداث فيما شرع الله وشرع رسوله عليه السلام، قرارات الساسة التي تقتضيها المصلحة العامة والأعراف الدولية والسياسة الشرعية لا تدخل في قضايا البدع".

واستشهد المطلق بقول الله تعالى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب".

جامعة الإمام
اليوم الوطني
إبراهيم المطلق
الدراسات الإسلامية المعاصرة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53552
منذ ساعتين
كلام سليم جدا
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 140
منذ ساعتين
جامي
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 732
منذ 19 دقيقة
ياااااااويلك من ربي

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
ياااااااويلك من ربي
الريان
كلام سليم 100% الزوج العصبي قلبه طيب والدليل الزوج طيب القلب .. عصبي
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاءك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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