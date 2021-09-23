المطلق: في اليوم الوطني ابتعدوا عن التشدد واحذروا أحكام البدعة على كل شيء

عادل الحربي (صدى):
دعا الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، إلى الاحتفال باليوم الوطني.
وقال المطلق: "في يوم توحيد الوطن، في يوم توحيد القبائل، في يوم توحيد الكلمة والقلوب، في يوم تحقيق الأمن والتوحيد والسنة والرفاهية، دعوا الناس تفرح وتسعد".
وتابع: "دعوا المجتمع يعبر عن فرحته وسعادته بما يشاء من مهرجانات، واحتفالات مباحة، ابتعدوا عن التشدد ففي ديننا فسحة وتسامح ولن يشاد الدين أحدٍ إلا غليه".
وأضاف: "احذروا أن تنزلوا أحكام البدعة على كل شئ، فالبدعة إنما تكون بالاحداث فيما شرع الله وشرع رسوله عليه السلام، قرارات الساسة التي تقتضيها المصلحة العامة والأعراف الدولية والسياسة الشرعية لا تدخل في قضايا البدع".
واستشهد المطلق بقول الله تعالى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب".