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فيديو..سوزانا الدوسري تهنيء خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني بـ5 لغات

منذ ساعة
1485
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فيديو..سوزانا الدوسري تهنيء خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني بـ5 لغات

عادل الحربي (صدى):
قدمت الإعلامية سوزانا الدوسري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني91، بـ5 لغات.

وقالت الدوسري: "بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الغالي مملكة الإنسانية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشعب السعودي".

وتحدثت الدوسري خلال مقطع فيديو نشرته بمناسبة اليوم الوطني باللغات الإنجليزية، والروسية، والفرنسية، والإيطالية، والأوكرانية.

والدوسري هي إعلامية من أب سعودي وأم روسية، درست الصحافة بجامعة الملك سعود، ولفتت الأنظار بإتقانها 7 لغات عالمية، ومثلت المملكة في عدة سفارات حول العالم.

المملكة
خادم الحرمين
ولي العهد
اليوم الوطني
الملك سلمان
الامير محمد بن سلمان
سوزانا الدوسري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53439
منذ 39 دقيقة
هذه الحلوه نتيحة اختلاط الجينات الدوسريه بالجينات الروسيه .. المفروض تكون وزيره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهل الاهبل المهايطي السجن والعقوبه الماليه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يا بنت الايه يالحياله تخطط للمستقبل ... طبعا ممكن اذا تزوجتي شيبه وغني وبعد اشهر ارفعي عليه قضية بسبب فشله الجنسي وعدم قدرته...
ابو عمار
مهما كان الخلاف بينهم لا يحل باستعمال السلاح . هذا تصرف انسان احمق
ابو عمار
ايش الفايده من التباهي والهياط باطلاق النار في الهوى
فهد
الدجاجه اذا خافت تقعد تبقبق وانت ماعندك غير البقبقه

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