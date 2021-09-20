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"أم ريان" تعتذر لمروة راتب عقب تنمرها على جسمها

منذ ساعة
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"أم ريان" تعتذر لمروة راتب عقب تنمرها على جسمها

خالد الظفيري (صدى):
اعتذرت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم ”أم ريان“ من الفنانة السورية مروة راتب، وذلك بعد تنمرها على شكل جسدها الذي تغير بسبب عمليات التجميل.

وقالت فينيسيا: ”أنا ما ذكرتها بالاسم لكن اللبيب من الإشارة يفهم، انت حطيت نفسك بقالب ما خليت أحد ما تكلم عليك ماكو احد ما سوا فاصل كوميدي عليك، ليش اخترتني انا ليش جيت علي انا من دون الناس كلهم“.

وأوضحت فينيسيا أنها قررت بعد استشارة المقربين منها الخروج للاعتذار وتأكيدها أنها ترفض التنمر أو الاستهزاء بأي شخص كما أنها ترفض العنصرية.

وأوضحت الفاشنيستا الكويتية أن الاعتذار ليس ضعفا أو انكسارا، إلا أنها لا تحب ”المشاكل“ والدخول بقضايا ومحاكم ومحامين.

وكانت فينيسيا قد سخرت من مظهر مروة راتب بعد أن قامت بحشو منطقة ردفيها كما وضعت صورة في حسابها في ”سناب شات“ على شكل باب له منحنيات في محاكاة لمظهر الفنانة السورية.

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منوعات
الكويت
مروة راتب
تنمر
فينيسيا
ام ريان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53439
منذ ساعة
طيب عموما الاعتذار زين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهل الاهبل المهايطي السجن والعقوبه الماليه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يا بنت الايه يالحياله تخطط للمستقبل ... طبعا ممكن اذا تزوجتي شيبه وغني وبعد اشهر ارفعي عليه قضية بسبب فشله الجنسي وعدم قدرته...
ابو عمار
مهما كان الخلاف بينهم لا يحل باستعمال السلاح . هذا تصرف انسان احمق
ابو عمار
ايش الفايده من التباهي والهياط باطلاق النار في الهوى
فهد
الدجاجه اذا خافت تقعد تبقبق وانت ماعندك غير البقبقه

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