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حكم بالسجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة وقود بالرياض

منذ ساعة
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حكم بالسجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة وقود بالرياض

الرياض (صدى):
انتهت التحقيقات في قيام مواطن بالاعتداء على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، إلى ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة.

وطالبت النيابة العامة إيقاع أقصى العقوبات بحق المتهم، وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب اليه و الحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة على أنه سيتم المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وأكد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، صرح قبل أيام بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

ونشرت "صدى" مقطع فيديو أظهر لحظة اعتداء المواطن على عامل محطة الوقود وإطلاق النار عليه ثم فر هاربًا.

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القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود

الرياض
وادي الدواسر
اطلاق نار
النيابة العامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134535
منذ ساعة
يستاهل مايجيه ، واللي ذكر قليل غي حقه ..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 203
منذ ساعة
العالم هذي ماتنفع معه ال النيابة العامة ثم خذ سجن 10 سنوات وخلي الهياط ينفعك الواحد يقول الحمدالله على النعمه الي هو فيه
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7493
منذ ساعة
خل الهياط ينفعك الحين قاعد يلقم عدس صح
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17473
منذ 27 دقيقة
حفظ النفس من الضرورات الخمس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
على الأقل من وجهة نظر شخصية
د محمد ماجد بخش
غشمرة
د محمد ماجد بخش
  طيب أذكر الله وتدبر معي آية في هذه الساعة . ( هل ينظرون إلا تأويله ) أي : ما وعد من العذاب والنكال والجنة...
واضح*** وصريح***
فنان.؟
د محمد ماجد بخش
حفظ النفس من الضرورات الخمس

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