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"قطان" يتذكر أعوامه الـ 70 وأبرز محطات حياته

منذ 18 دقيقة
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"قطان" يتذكر أعوامه الـ 70 وأبرز محطات حياته

عادل الحربي (صدى):
أتم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، أمس الأحد، عامه الـ70، ليسرد أبرز محطات حياته.

وقال قطان: "أكملت اليوم 70 عامًا، قضيت منها 20 عاما في بلادي، وعاماً في لندن، و21 عاماً في واشنطن، و28 عاما في مصر، منها 15 عاما في مراحل التعليم، و13 عاما كمندوب لدى جامعة الدول العربية وسفيرا".

وأضاف: "واتطلع إلى مواصلة عملي لخدمة ديني الحنيف ومليكي المفدى ووطني الغالي، وأن يوفقني الله لما يحبه ويرضاه".

وعُين قطان وزيرًا لشؤون الدول الإفريقية، منذ 2018. وقبل ذلك كان سفير المملكة بالقاهرة منذ 2011 حتى 2016، خلفاً لهشام ناظر. وكان أيضاً المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية منذ 2005 حتى 2018.

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المملكة
الدول الإفريقية
جامعة الدول
احمد قطان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17452
منذ 11 دقيقة
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. الله الله الله .. عمر المتوسطه .. وكأني ارى نفسي بهااللباس والصوره في طابور الصباح القارس ... .. أييييييييه سنين عدت وسنين...
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
طيب .. أي خدمة .. كيف ممكن نساعدك !
د محمد ماجد بخش
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بلبل البحر
الله يعوضك خير

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