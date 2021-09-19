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الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو)

منذ ساعة
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الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، محمد علي قربان، أن المركز ليس هدفه الحد من سعادة الناس، وإنما هدفهم خدمة المواطن، والحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأضاف أن المواطنين سيشاهدون قريبًا في الشوارع لافتات مكتوب عليها "منطقة عبور نعام أو ظباء"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن المركز أطلق أكثر من 600 كائن في أكثر من 16 منطقة، مؤكدًا أن كثير منها موجودة دون ذبحها بفضل وجود الأمن البيئي والنيابة العامة والمحاكم البيئية.

محاكم
النيابة العامة
ظباء
المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية
المحاكم البيئية
نعام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134529
منذ ساعة
إمتنع القطر ، بسبب ذنوب البشر .. فلا غرابة لو حتى الوحوش دخلت الشوارع لتأكل ورق الشجر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. الله الله الله .. عمر المتوسطه .. وكأني ارى نفسي بهااللباس والصوره في طابور الصباح القارس ... .. أييييييييه سنين عدت وسنين...
د محمد ماجد بخش
القدس الغالية بكت مرتين .. يوم تهويدها ويوم تقسيمها .. وستفرح مرتين في يوم توحيدها مع تحريرها
د محمد ماجد بخش
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بلبل البحر
الله يعوضك خير

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