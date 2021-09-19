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الفراج: مخابرات السلطة الفلسطينية هي من بلّغت إسرائيل عن موقع الأسيرين الهاربين "فيديو"

منذ 29 دقيقة
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الفراج: مخابرات السلطة الفلسطينية هي من بلّغت إسرائيل عن موقع الأسيرين الهاربين "فيديو"

القدس (صدى):
نشر المحلل السياسي أحمد الفراج، مقطع فيديو لأكاديمي عربي يؤكد أن السلطة الفلسطينية أخبرت نظيرتها الإسرائيلية بمكان الأسيرين الهاربين من سجن جلبوع.

وقال أحمد الفراج، خلال تعليقه على الفيديو:"حسب هذا الأكاديمي: مخابرات السلطة الفلسطينية هي من بلّغت إسرائيل عن موقع الأسيرين الهاربين".

وذكر الأكاديمي في الفيديو،"المخابرات الفلسطينية حددت مكان الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع وأبلغت السلطات الإسرائيلية للقبض عليهما".

 

وكانت العملية الأمنية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

 

 

إسرائيل
السلطة الفلسطينية
أحمد الفراج
سجن جلبوع
الأسيرين الهاربين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134522
منذ 9 دقائق
اعوذ باالله منهم ومن غدرهم وخياناتهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منهم ومن غدرهم وخياناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه منطقي جداً ..
ميادة
أنا أحب هيفاء كثيرا لاكن الخبر ليس جميل
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن الظريق هو الغلطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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