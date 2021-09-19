الصبان: أرامكو ستستعين بشركات عالمية لأول مرة كشريك في تطوير حقل الجافورة 

الرياض (صدى):
علق أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان، على استعداد شركة أرامكو السعودية للبدء بمشروع استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة.
وقال محمد الصبان، إن شركة أرامكو سوف تستعين بشركات عالمية لتدخل لأول مرة كشريك في تطوير هذا الحقل، لتوفير رأس المال، ونقل تقنيات تطوير الغاز الصخري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد شركة أرامكو السعودية للبدء بمشروع استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة 40كم جنوب الأحساء بقيمة استثمارية قدرها 412 مليار ريال قبل حلول عام 2024م، حيث يعد الحقل الأكبر في العالم بسعة 200 تريليون قدم وبطول 170كم وعرض 100كم.