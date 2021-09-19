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الصبان: أرامكو ستستعين بشركات عالمية لأول مرة كشريك في تطوير حقل الجافورة 

منذ 59 دقيقة
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الصبان: أرامكو ستستعين بشركات عالمية لأول مرة كشريك في تطوير حقل الجافورة 

الرياض (صدى):
علق أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان، على استعداد شركة أرامكو السعودية للبدء بمشروع استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة.

وقال محمد الصبان، إن شركة أرامكو سوف تستعين بشركات عالمية لتدخل لأول مرة كشريك في تطوير هذا الحقل، لتوفير رأس المال، ونقل تقنيات تطوير الغاز الصخري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد شركة أرامكو السعودية للبدء بمشروع استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة 40كم جنوب الأحساء بقيمة استثمارية قدرها 412 مليار ريال قبل حلول عام 2024م، حيث يعد الحقل الأكبر في العالم بسعة 200 تريليون قدم وبطول 170كم وعرض 100كم.

 

جامعة الملك عبدالعزيز
شركة أرامكو
شركات عالمية
الغاز الطبيعي
محمد الصبان
حقل الجافورة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134522
منذ 54 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منهم ومن غدرهم وخياناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه منطقي جداً ..
ميادة
أنا أحب هيفاء كثيرا لاكن الخبر ليس جميل
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن الظريق هو الغلطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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