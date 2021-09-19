شاهد.. اللاعب حسين المحمدي يطرح قميصه للبيع لدعم الزمالك

وكالات (صدى):
أعلن حسين ياسر المحمدي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن طرح قميصه للبيع في مزاد من أجل تقديم الدعم للنادي في أزمته المالية من أجل سداد مستحقات اللاعبين.
ونشر "المحمدي" مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك يكشف فيه عن طرحه لقميصه للبيع معلقًا: "لعيون الزمالك.. تيشيرت 2010/2011 في مزاد لدعم النادي.. يا تيشرت العمر يا أبيض".
وقال اللاعب السابق للزمالك في الفيديو: "الكثير يردد أنني لم أقدم شيئًا للزمالك ولكني تنازلت من قبل عن مبلغ كبير من مستحقاتي المتأخرة لصالح النادي، والآن أعود من جديد وأقدم قميصي وهو أغلى ما أملكه من نادي الزمالك".
وأضاف: "سأطرحه في مزاد على الجماهير وأعلى سعر سأقوم بتقديمه للنادي، وأتحدى نجوم الزمالك السابقين للقيام بنفس الأمر لمساعدة النادي".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، لجماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه.
فيما أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري.
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