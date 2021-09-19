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شاهد.. اللاعب حسين المحمدي يطرح قميصه للبيع لدعم الزمالك

منذ 4 ساعات
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شاهد.. اللاعب حسين المحمدي يطرح قميصه للبيع لدعم الزمالك

وكالات (صدى):
أعلن حسين ياسر المحمدي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن طرح قميصه للبيع في مزاد من أجل تقديم الدعم للنادي في أزمته المالية من أجل سداد مستحقات اللاعبين.

ونشر "المحمدي" مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك يكشف فيه عن طرحه لقميصه للبيع معلقًا: "لعيون الزمالك.. تيشيرت 2010/2011 في مزاد لدعم النادي.. يا تيشرت العمر يا أبيض".

وقال اللاعب السابق للزمالك في الفيديو: "الكثير يردد أنني لم أقدم شيئًا للزمالك ولكني تنازلت من قبل عن مبلغ كبير من مستحقاتي المتأخرة لصالح النادي، والآن أعود من جديد وأقدم قميصي وهو أغلى ما أملكه من نادي الزمالك".

وأضاف: "سأطرحه في مزاد على الجماهير وأعلى سعر سأقوم بتقديمه للنادي، وأتحدى نجوم الزمالك السابقين للقيام بنفس الأمر لمساعدة النادي".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، لجماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه.

فيما أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري.

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الزمالك
أحمد كريمة
ياسر المحمدي
أزمة نادي الزمالك
مستحقات لاعبي الزمالك
جماهير الزمالك

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10154
منذ ساعة
رئيس النادي المؤقت حسين لبيب كذاب و حرامي و مرتشي و انصك يا ياسر ان لا تتبرع بقميصك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17465
منذ ساعة
لابد من السقوط من أجل النهوض .. وأجمل اللحظات هي التي تجعل من المُحال محل نظر .. ومعالي المستشار سبق وعمل الواجب وزيادة .. وكل فولة ولها كيّال .. وكل أزمة والزمالك بخير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فخار يطحن بعضه بعضااا ..
ابو محمد
العالم هذي ماتنفع معه ال النيابة العامة ثم خذ سجن 10 سنوات وخلي الهياط ينفعك الواحد يقول الحمدالله على النعمه الي هو فيه
ابو محمد 😎 ✍️
يهني سعيد بسعيدته ,, مالكم ومال الشخص وعمره ، يمكن بنتكم اقصر منه عمر .. ايش عرفكم ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه ، واللي ذكر قليل غي حقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. خليكي على هيك وانتي الربحه ..

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