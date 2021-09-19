" حجازي " يتصدر القائمة المبدئية لمحترفي منتخب مصر استعدادًا لمباراة ليبيا

وكالات (صدى):
تقدم أحمد حجازي لاعب الاتحاد ومدافع منتخب مصر، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين لمنتخب مصر المقرر انضمامهم للمعكسر؛ استعدادًا لمباراتي ليبيا الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكشف البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة المبدئية للاعبين المحترفين والتي جاءت على النحو التالي:
- محمد صلاح (ليفربول).
- أحمد حجازي (الاتحاد ).
- أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي).
- محمد النني (أرسنال).
- مصطفى محمد (غلطة سراي التركي).
- سام مرسي (أيبسويتش الإنجليزي).
- عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).
- أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي).
- كريم حافظ (يني مالتيا التركي).
يُذكر أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 26 سبتمبر الجاري، على أن ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر مغلق بعد يومين.