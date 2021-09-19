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" حجازي " يتصدر القائمة المبدئية لمحترفي منتخب مصر استعدادًا لمباراة ليبيا

منذ 5 ساعات
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" حجازي " يتصدر القائمة المبدئية لمحترفي منتخب مصر استعدادًا لمباراة ليبيا

وكالات (صدى):
تقدم أحمد حجازي لاعب الاتحاد ومدافع منتخب مصر، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين لمنتخب مصر المقرر انضمامهم للمعكسر؛ استعدادًا لمباراتي ليبيا الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة المبدئية للاعبين المحترفين والتي جاءت على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول).

- أحمد حجازي (الاتحاد ).

- أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي).

- محمد النني (أرسنال).

- مصطفى محمد (غلطة سراي التركي).

- سام مرسي (أيبسويتش الإنجليزي).

- عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).

- أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي).

- كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

يُذكر أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 26 سبتمبر الجاري، على أن ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر مغلق بعد يومين.

 

الاتحاد
كأس العالم 2022
منتخب مصر
اللاعبين المحترفين
أحمد حجازي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17473
منذ 27 دقيقة
تحيا مصر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
على الأقل من وجهة نظر شخصية
د محمد ماجد بخش
غشمرة
د محمد ماجد بخش
  طيب أذكر الله وتدبر معي آية في هذه الساعة . ( هل ينظرون إلا تأويله ) أي : ما وعد من العذاب والنكال والجنة...
واضح*** وصريح***
فنان.؟
د محمد ماجد بخش
حفظ النفس من الضرورات الخمس

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