نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التعليم" تحدد 12 مجالاً رئيسياً و50 تخصصاً ضمن أولويات البحث والتطوير والابتكار

منذ 4 ساعات
1636
1
"التعليم" تحدد 12 مجالاً رئيسياً و50 تخصصاً ضمن أولويات البحث والتطوير والابتكار

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم أنها حددت 12 مجالاً رئيسياً وأكثر من 50 مجالاً فرعياً وتخصصياً ضمن الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت أن الأولويات شملت 12 مجالاً بحثياً تندرج تحت أكثر من 52 مجالاً بحثياً فرعياً ومتخصصاً، في مجالات الطاقة المتجددة،والتقنيات الحديثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والحج والعمرة والاستدامة في الإنشاء والتعمير.

كما شملت أيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات والاتصالات، وإنتاج وإدارة المياه والدفاع والأمن والفضاء ومجالات أخرى؛ كالاستدامة البيئية والزراعية والصحة العامة والتعدين والنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير.

البحث
الحج
وزارة
التعليم
وزارة التعليم
العمرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17465
منذ ساعة
ما عليه يا وزارة التعليم .. ٨ مليون ورقة في مدونة باحث تنتظر حنية من أبو تمام أو المتنبي أو أبو نواس لو ظهر لهم كفؤ يقول في القصة بيت شعر مثل

ذهب الحمار بأم عمرو .. فلا رجعت ولا رجع الحمار

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فخار يطحن بعضه بعضااا ..
ابو محمد
العالم هذي ماتنفع معه ال النيابة العامة ثم خذ سجن 10 سنوات وخلي الهياط ينفعك الواحد يقول الحمدالله على النعمه الي هو فيه
ابو محمد 😎 ✍️
يهني سعيد بسعيدته ,, مالكم ومال الشخص وعمره ، يمكن بنتكم اقصر منه عمر .. ايش عرفكم ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه ، واللي ذكر قليل غي حقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. خليكي على هيك وانتي الربحه ..

أخر الأخبار

حكم بالسجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة وقود بالرياض
حكم بالسجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة وقود بالرياض
منذ 23 دقيقة 1265
شكران مرتجى: "صار لي 20 سنة بلبس هيك بس انتم بتحبوا الأجانب"
شكران مرتجى: "صار لي 20 سنة بلبس هيك بس انتم بتحبوا الأجانب"
منذ 40 دقيقة 387
أسرة تبلغ الشرطة ضد عريس ابنتهما لكبر سنه
أسرة تبلغ الشرطة ضد عريس ابنتهما لكبر سنه
منذ 52 دقيقة 364
الإطاحة بمواطنين تباها بإطلاق النار بالطائف
الإطاحة بمواطنين تباها بإطلاق النار بالطائف
منذ ساعة 1364
"قطان" يتذكر أعوامه الـ 70 وأبرز محطات حياته
"قطان" يتذكر أعوامه الـ 70 وأبرز محطات حياته
منذ ساعة 1626
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا
منذ ساعتين 1353
باولينهو : ماجد النفيعي كان صريحا معي وسأتوقف عن اللعب حتى يناير (فيديو)
باولينهو : ماجد النفيعي كان صريحا معي وسأتوقف عن اللعب حتى يناير (فيديو)
منذ ساعتين 1800
الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو)
الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو)
منذ ساعتين 1573
متحدث التجارة يكشف عن 5 مزايا نوعية تُمكّن المستهلك من التعرف على التخفيضات "فيديو"
متحدث التجارة يكشف عن 5 مزايا نوعية تُمكّن المستهلك من التعرف على التخفيضات "فيديو"
منذ 3 ساعات 1488
شاهد.. لين الصعيدي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية
شاهد.. لين الصعيدي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية
منذ 3 ساعات 1249