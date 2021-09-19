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بالفيديو .. مختص: السيطرة على الكلاب الضالة في الرياض يحتاج لجهة حكومية

منذ 3 ساعات
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بالفيديو .. مختص: السيطرة على الكلاب الضالة في الرياض يحتاج لجهة حكومية

الرياض (صدى):
علق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، سعيد الجزار، على الفيديو الذي وثقته مذيعة "برنامج سيدتي"، أودي الزبن، لعدد من الكلاب الضالة التي تسير في أحد شوارع العاصمة الرياض.

وذكر أن أمانة منطقة الرياض هي الجهة التي يمكن إرسال البلاغات إليها بشأن الحيوانات الضالة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن أمانة منطقة الرياض تؤكد أنها لا تمتلك بنادق مخدرة، إلا أن ذلك يعد أعذار غير مقبولة، لأنه بالإمكان حل هذه المشكلة من خلال استيراد البنادق من الخارج.

وأكد أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات يحتاج لتكاتف المجتمع، ويجب أن يتم بشكل إنساني، وليس بقتلها، وذلك بوضعه في الأماكن المخصصة لها، مضيفا أن تحقيق ذلك لن يتم من خلال الجهة واحدة فقط، وإنما يجب أن تتعاون الجهة الحكومية في مكافحة انتشار هذه الحيوانات.

 

الرياض
حيوانات
منطقة الرياض
كلاب
بنادق

التعليقات

Ali
Ali عدد التعليقات : 132
منذ ساعة
جلست اتخيل طلع الكلب انظف من المذيعه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منهم ومن غدرهم وخياناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه منطقي جداً ..
ميادة
أنا أحب هيفاء كثيرا لاكن الخبر ليس جميل
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن الظريق هو الغلطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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