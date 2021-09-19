بالفيديو .. مختص: السيطرة على الكلاب الضالة في الرياض يحتاج لجهة حكومية

الرياض (صدى):
علق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، سعيد الجزار، على الفيديو الذي وثقته مذيعة "برنامج سيدتي"، أودي الزبن، لعدد من الكلاب الضالة التي تسير في أحد شوارع العاصمة الرياض.
وذكر أن أمانة منطقة الرياض هي الجهة التي يمكن إرسال البلاغات إليها بشأن الحيوانات الضالة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفت إلى أن أمانة منطقة الرياض تؤكد أنها لا تمتلك بنادق مخدرة، إلا أن ذلك يعد أعذار غير مقبولة، لأنه بالإمكان حل هذه المشكلة من خلال استيراد البنادق من الخارج.
وأكد أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات يحتاج لتكاتف المجتمع، ويجب أن يتم بشكل إنساني، وليس بقتلها، وذلك بوضعه في الأماكن المخصصة لها، مضيفا أن تحقيق ذلك لن يتم من خلال الجهة واحدة فقط، وإنما يجب أن تتعاون الجهة الحكومية في مكافحة انتشار هذه الحيوانات.