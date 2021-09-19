شاهد.. "أزهري" يٌفتي بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري

وكالات (صدى):
أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري.
وأكد "كريمة" أن الزكاة لها أبوابها الشرعية التي تنفق على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله.
وتابع في مداخلة هاتفية له:"اللي عايز يتبرع يتبرع ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض".
وأضاف الدكتور أحمد كريمة: "الزمالك ليس منصوص عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة، غريب أن نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، لجماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه.