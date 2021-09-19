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شاهد.. "أزهري" يٌفتي بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري

منذ 4 ساعات
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شاهد.. "أزهري" يٌفتي بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري

وكالات (صدى):
أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري.

وأكد "كريمة" أن الزكاة لها أبوابها الشرعية التي تنفق على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله.

وتابع في مداخلة هاتفية له:"اللي عايز يتبرع يتبرع ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض".

وأضاف الدكتور أحمد كريمة: "الزمالك ليس منصوص عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة، غريب أن نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، لجماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه.

الزمالك
أحمد كريمة
التبرع للزمالك
الأزمة المالية للزمالك
أحمد كريمة والزمالك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134522
منذ 28 دقيقة
كلامه منطقي جداً ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منهم ومن غدرهم وخياناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلامه منطقي جداً ..
ميادة
أنا أحب هيفاء كثيرا لاكن الخبر ليس جميل
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن الظريق هو الغلطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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