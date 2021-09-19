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"تالا الجحلان"رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بـ"هيئة تطوير الدرعية"

منذ ساعة
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"تالا الجحلان"رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بـ"هيئة تطوير الدرعية"

الرياض (صدى):
صدر قرار بتعيين الأستاذة "تالا بنت محمد الجحلان "رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

يذكر "تالا الجحلان" حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية القانون التجاري من جامعة الأمير سلطان، وتولت منصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال التابع للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما تم منحها وسام الملك عبد العزيز.

كما عملت لمدة تتجاوز 9 سنوات كمحامي شريك لشركة محاماة دولية، ومثّلت خلالها عدداً من الأفراد والمؤسسات والشركات في صفقات عديدة ومنها إعادة هيكلة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات الشركاء ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

مجموعة العشرين
بوابة الدرعية
تالا بنت محمد الجحلان
بهيئة تطوير بوابة الدرعية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83018
منذ 29 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134504
منذ 7 دقائق
ياهملالااااا يا تالاااااا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملالااااا يا تالاااااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
بقريح ومهب عاصف الريح ..
ابو محمد 😎 ✍️
حلااال عليها ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاكم يا حسن .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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