موظفة تختلس 288 ألف يورو من "رونالدو" على مدار 3 أعوام

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعرض لعملية سرقة من "موظفة" على مدار ثلاث سنوات.
وتفصيلاً، استغلت موظفة في وكالة سفر يتعامل معها "رونالدو" المعلومات الخاصة بحسابه وسحبت منه 288 ألف يورو بعد تنظيم 200 رحلة وهمية على مدار 3 سنوات.
ولم تكتفي بذلك بل قامت أيضًا بسرقة وكيل اللاعبين الشهير البرتغالي "خورخي مينديز" واللاعب ناني ومانويل فرنانديز وجميعهم من البرتغال، حيث سرقت منهم ما مجموعه 350 ألف يورو.
وتم اكتشاف سرقة "الموظفة" عام 2017 وتم حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الغش.
وتدفع "المرأة" حاليًا تعويضًا شهريًا لوكالة السفر التي كانت تعمل لها مقابل تعويض جميع الضحايا.