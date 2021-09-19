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من له حيلة فليحتال
منذ 17 ساعة
1681
1
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14329
منذ 25 دقيقة
فنان.؟
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
على الأقل من وجهة نظر شخصية
د محمد ماجد بخش
غشمرة
د محمد ماجد بخش
طيب أذكر الله وتدبر معي آية في هذه الساعة . ( هل ينظرون إلا تأويله ) أي : ما وعد من العذاب والنكال والجنة...
واضح*** وصريح***
فنان.؟
د محمد ماجد بخش
حفظ النفس من الضرورات الخمس
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