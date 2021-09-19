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الكلاب تكتشف المصابين بفيروس كورونا من خلال العرق البشري

منذ ساعتين
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الكلاب تكتشف المصابين بفيروس كورونا من خلال العرق البشري

أبوظبي (صدى):

أنشأت شرطة دبي وحدة خاصة تضم 38 من الكلاب المدربة التي يمكنها كشف المرض من عينات العرق البشري بدقة نسبتها 92%.

ويتم ذلك من خلال تدريب الكلاب من فصائل جيرمان شيبرد ولابرادور وكوكر وبوردر كولي على اكتشاف "كوفيد-19" بطريق الشم.

كما يتم استخدام عينات من عرق المرضي الذين تأكدت إصابتهم وذلك بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط لبضع دقائق.

ومن جانبه، قال ناصر الفلاسي، الملازم أول من شرطة دبي والمشرف على البرنامج: "العينة هادي عبارة عن عينة من العرق نحط العينة تحت إبط المريض لمدة دقيقة لحد أقصى خمس دقايق.. يعني هي العينة جدا صغيرة وفيها ريحة المريض في نفس الوقت".

وأضاف: "نحط العينة هذه ونعرضها على الكلب وندرب الكلب عليها وإذا أعطاني إشارة على هذه المادة نعطيه مكافأة طبعا ودايما توصل في هذه طريقة يعني".

يُذكر أن المطارات في دولة الإمارات من أوائل المطارات في العالم التي تجرب الكشف عن فيروس كوفيد-19 عن طريق الكلاب في 2020.

الإمارات
كورونا
كوفيد-19
مطاراتي دبي
استخدام الكلاب للكشف عن كورونا
تدريب الكلاب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134504
منذ ساعة
كل بعقله راضي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملالااااا يا تالاااااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
بقريح ومهب عاصف الريح ..
ابو محمد 😎 ✍️
حلااال عليها ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاكم يا حسن .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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