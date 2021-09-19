فنانة شهيرة تتناول "العنكبوت" خلال تصوير أحد البرامج

بيروت (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن أكلها لعنكبوت كبير خلال تواجدها ببرنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة".
وأكدت "سينتيا" أنها فعلت ذلك لأنه كان جزءًا من المشاركة في البرنامج خلال فقرة برنامج المسابقات الواقعي Survivor.
كما أشارت إلى البرنامج كان يتم تصويره في الغابة وكانت تنام على الأرض ولا تتناول الطعام بصورة منتظمة.
وأعربت الفنانة اللبنانية أيضًا عن فخرها بالمشاركة في هذا التحدي لكنها لن تكرر هذه التجربة مجددًا لأنها كانت قاسية.
وشاركت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة هذا العام في عدد من المسلسلات أبرزهم "ضد الكسر" من بطولة نيلي كريم ومحمد فراج، ومسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا وباسل الخياط.