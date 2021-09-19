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فنانة شهيرة تتناول "العنكبوت" خلال تصوير أحد البرامج

منذ ساعة
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فنانة شهيرة تتناول "العنكبوت" خلال تصوير أحد البرامج

بيروت (صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن أكلها لعنكبوت كبير خلال تواجدها ببرنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة".

وأكدت "سينتيا" أنها فعلت ذلك لأنه كان جزءًا من المشاركة في البرنامج خلال فقرة برنامج المسابقات الواقعي Survivor.

كما أشارت إلى البرنامج كان يتم تصويره في الغابة وكانت تنام على الأرض ولا تتناول الطعام بصورة منتظمة.

وأعربت الفنانة اللبنانية أيضًا عن فخرها بالمشاركة في هذا التحدي لكنها لن تكرر هذه التجربة مجددًا لأنها كانت قاسية.

وشاركت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة هذا العام في عدد من المسلسلات أبرزهم "ضد الكسر" من بطولة نيلي كريم ومحمد فراج، ومسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا وباسل الخياط.

الغابات
العنكبوت
سينتيا خليفة
برنامج المسابقات الواقعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134492
منذ 57 دقيقة
قرف في قرف ..

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أحدث التعليقات

سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
س ب
الحكم السعودي عنده رهبه من الهلال والنصر وخاصه لو كان من المنطقه الوسطى او عايش فيها قناعه تكونت على مدى سنين
سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
ابو محمد 😎 ✍️
حياتهم غش وخداع ..
عبدالله
الله اكفنا به بما تشاء ياكريم

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