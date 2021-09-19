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حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين على المملكة، متوقعا أن تكون السماء غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران مع تواجد للسحب الركامية ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. 

فيما توقع مركز الأرصاد، أن تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس
الخليج العربي
الغبار
الرياح السطحية
السماء
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134493
منذ 59 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
س ب
الحكم السعودي عنده رهبه من الهلال والنصر وخاصه لو كان من المنطقه الوسطى او عايش فيها قناعه تكونت على مدى سنين
سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
ابو محمد 😎 ✍️
حياتهم غش وخداع ..
عبدالله
الله اكفنا به بما تشاء ياكريم

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