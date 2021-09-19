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أغرب إستشارة قانونية.. سيدة تتزوج "غني" لترفع عليه دعوى نفقة

منذ ساعة
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أغرب إستشارة قانونية.. سيدة تتزوج "غني" لترفع عليه دعوى نفقة

الرياض (صدى):
تلقت القانونية غادة العيدي أغرب استشارة قانونية من "فتاة" ترغب في الزواج بـ "غني" من أجل أن ترفع عليه دعوى نفقة بعد ذلك.

ووجهت "السيدة" تساؤل للقانونية عبر حسابها على "سناب شات" قائلة: "بتزوج من غني عشان ينفق علي بس أقدر بعد الزواج أرفع دعوة نفقة مستقبلية ولا القضية لازم اتطلق ؟".

وردت "العيدي" متعجبة: "لا حول ولا قوة إلا بالله على النية.. عشان ترفعين دعوى نفقة ما تحتاجين تكونين مطلقة أو منفصلة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الاستشارة وأبدوا تعجبهم من نية "الفتاة" التي تخطط للزواج من "غنى" لأجل رفع دعوى نفقة.

 

الزواج
سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
استشارة قانوينة
غادة العيدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134493
منذ ساعة
حياله ..

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أحدث التعليقات

سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
س ب
الحكم السعودي عنده رهبه من الهلال والنصر وخاصه لو كان من المنطقه الوسطى او عايش فيها قناعه تكونت على مدى سنين
سعد الرشيد
هذه طيور اللقلق وليست الرهو
ابو محمد 😎 ✍️
حياتهم غش وخداع ..
عبدالله
الله اكفنا به بما تشاء ياكريم

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