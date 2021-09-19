الكشف عن هوية مدرب النصر المرتقب

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة النصر إنهاء عقد مدرب فريقها الحالي البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي خسر فيها النصر بنتيجة ثقيلة 3-1 صادقت على مغادرة البرازيلي مانو مينيز.
وكشفت مصادر أن إدارة النصر فتحت ملفات عدة مدربين إثر نهاية مباراة الفريق مع تراكتور، بيد أن قرار إنهاء التعاقد قد تأجل إلى ما بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس، بحسب عكاظ
وأشارت المصادر الى أن أقوى خيار لدى الإدارة هو مدرب أرجنتيني سبق له العمل في الدوري السعودي مع أحد الأندية الكبيرة، والتي تعتبر التجربة الوحيدة له خارج قارة أمريكا اللاتينية والمتوقع أنه يعلن عنه هذا المساء.