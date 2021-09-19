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الكشف عن هوية مدرب النصر المرتقب

منذ 5 ساعات
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الكشف عن هوية مدرب النصر المرتقب

طلال الغامدي (صدى):

قررت إدارة النصر إنهاء عقد مدرب فريقها الحالي البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي خسر فيها النصر بنتيجة ثقيلة 3-1 صادقت على مغادرة البرازيلي مانو مينيز.

وكشفت مصادر أن إدارة النصر فتحت ملفات عدة مدربين إثر نهاية مباراة الفريق مع تراكتور، بيد أن قرار إنهاء التعاقد قد تأجل إلى ما بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس، بحسب عكاظ

وأشارت المصادر الى أن أقوى خيار لدى الإدارة هو مدرب أرجنتيني سبق له العمل في الدوري السعودي مع أحد الأندية الكبيرة، والتي تعتبر التجربة الوحيدة له خارج قارة أمريكا اللاتينية والمتوقع أنه يعلن عنه هذا المساء.

الاتحاد
مدرب النصر
أمريكا اللاتينية
مانو مينيز

التعليقات

محترف
محترف عدد التعليقات : 13
منذ 19 دقيقة
ملخص الوضع النصراوي

أعلام النصر منافق مع مرتبة مسيلمة الكذاب
حمدالله. لاعب منتهي وعايش على ايام الشامخ آل سويلم
لاعب وزنه ثقيل وطيزة ماتشيلة

وأكبر غلطات الإدارات بقاء بالنصر

عبد الغني فاشل إدارين ووجودة مثل عدمة لايستطيع يأدب المغربي المستهتر ولا غيرة كوارث الاعبين من تحت رأس عبد الغني تكرار ألف مرة ويتفرج

حارس العمارة السكرتي وليد عبدالله راعي الطرب والفن
كوارث النصر عجوز ونقطة ضعف
وأساسي بالهزائم

الغنام والعبيد أخطاء متكررة مليار ترك المواقع فاضية وتقدمهم المستمر دفاعياً. فاشلين وتكرر المشاهد ولا حياء لمن تنادي

مدرب عاطل عن العمل ومدرسة البرازيلية فقيرة وضعيفة مدرب موديلة قديم بالنصر سسمرة
ومنتفعين.
المدرب العالمي هو الأوربي عمرك ماتشوف مدرب برازيلي بقارة أوروبا. فاشل حتى الدوري البرازيلي أجانب برتقالي واسباني وووو
المدرب البرازيلي ينصب ويغش بالخليج فقط ضاحكين عليهم


الدفاع والحراسة أساس وكوارث ومصائب النصر من 60 سنة لاجديد وهذا خلاهم بدون بطولات.

المدافع الأرجنتيني. صفقة سمسرة ونصب لاعب مقلب
ومنتهي الصلاحية فساد بجلب هذا الاعب وأغلب الهداف من تغطيته.

ناس عميان وماتشوف وين تقرير
عبد الغني النكبه وتقرير المدرب


سؤال بسيط قبل هذا المدرب السباك مدربين أثنين ماعندهم تقارير وينها

وأخيرا جميع أطياف الإعلام النصراوي شياب وشباب لاعبين ومتعصبين عقلانيين وغيرهم


الإعلام النصراوي. ماعندهم غير الهلال ويجاملون ويطلبون للإدارات منذ و 60 سنة نفاق وتتطبيل
تقول ياخذون رواتب من النادي ماعندهم غير الهلال
عمرهم ما أضافوا الإيجابية للنصر.
أعلام واحد بالاتحاد جمال عارف أشجع وأقوى وعاشق للنادي الاتحاد. أفضل من جميع إعلاميين النصر

التأخير باتخاذ القرارات بالنصر خسر بطولات
الحارس الأسترالي نزل مستواه وضعف كثير من ثلاث سنوات منتهي الصلاحية وجلس وهو في أسوء حالاته
نفس حمدلله. المغربي شبع ملايين خلاص الاعب العربي معروف إنتهى يلعب لنفسه
للنادي أنتهى ومنتهي وماعنده شي وغير هذا حلم أبليس بالجنة


بس ناس ماتفهم. مثل عمر السومه وجوميز الهلال خلاص منتهين وقت التقاعد شبعوا كورة وملايين وبطن ودخلوا على 30

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انفلغت 180 درجه وزياده ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
محترف
ملخص الوضع النصراوي أعلام النصر منافق مع مرتبة مسيلمة الكذاب حمدالله. لاعب منتهي وعايش على ايام الشامخ آل سويلم لاعب وزنه ثقيل وطيزة ماتشيلة...
محترف
ملخص الوضع النصراوي أعلام النصر منافق مع مرتبة مسيلمة الكذاب حمدالله. لاعب منتهي وعايش على ايام الشامخ آل سويلم لاعب وزنه ثقيل وطيزة ماتشيلة...
محترف
ملخص الوضع النصراوي أعلام النصر منافق مع مرتبة مسيلمة الكذاب حمدالله. لاعب منتهي وعايش على ايام الشامخ آل سويلم لاعب وزنه ثقيل وطيزة ماتشيلة...

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