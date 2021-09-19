جزار يذبح زوجته ويشق بطنها بسبب إدمانه المخدرات

القاهرة (صدى):
أقدم جزار في مصر اشتهر بإدمانه المخدرات، على مطاردة زوجته في الشارع أمام المارة وذبحها وشق بطنها، قبل أن يتوجه إلى الشرطة لتسليم نفسه.
وكانت الزوجة الضحية دائمة الشجار مع المتهم الذي اعتاد على إدمان المخدرات، فاضطرت إلى مغادرة المنزل أكثر من مرة، والعودة إليه مجدداً بضغط من الأقارب، وقبل ارتكابه الجريمة كان المتهم محبوساً على ذمة إحدى القضايا.
وبعد خروجه من السجن، رفضت الزوجة العودة إليه لسوء سلوكه، فقرر الانتقام منها والعودة للسجن مرة أخرى؛ ليستقل المتهم دراجة آلية، وراقب ضحيته، عقب خروجها من منزل أسرتها، فعاجلها بطعنات قاتلة، بمطواة كان يحملها في ملابسه، وانهال عليها بالطعن في الوجه والعينين، ثم ذبحها وشق بطنها حتى لفظت أنفاسها، وسط ذهول المارة ثم سلم نفسه للشرطة.