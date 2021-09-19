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ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال

منذ 3 ساعات
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ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
فاز الفنان ناصر القصبي والفنانة المصرية سمية الخشاب، بمبلغ مليون ريال في برامج المسابقات الشهيرة من سيربح المليون، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وحصد ناصر القصبي وسمية الخشاب المبلغ في حلقة خاصة من برنامج “من سيربح المليون” في نسخته العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء محطة “إم بي سي”.

ونشرت سمية الخشاب، صورا لها من الحلقة عبر حسابها على موقع “إنستجرام حيث علقت عليها قائلة : “كسبنا المليون”، حيث سيتم التبرع بالمليون ريال لصالح الأعمال الخيرية.

ناصر القصبي
سمية الخشاب
مليون ريال
من سيربح المليون

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 15
منذ ساعة
كل الناس مغفلين وبيصدقون انه حقيقي في راسكم علم ومعرفه

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أحدث التعليقات

ابو سعود
اختراع جيد ومهم ولكن لن تجدو الا الاحباط وتكسير المجاديف وطمسه في ظل التجار والهوامير اللي مايخافو الله
ع، س، ع
العالمي هو من حقق كاس العالم للأندية اما تطلق على نفسك العالمي لمجرد مشاركة مزورة في بطولة تجريبية وانت لم تحقق بطولة آسيا أبطال...
موجوده
وما هو الجديد هذي من زمان
فاهم
وبسبب هذا الشرط تجد السيارات التالفه واقفة في الشوارع وساحات الصناعيات مسببة ازدحام وتلوث بصري وصناديق بريد لمروجي المخدرات والعملاء والمجندين وهم بيئي وأمني...
ابو سعود
اكيد السبب السوشل ميديا ولكن الطلاق اصبح بعد الزواج بسنين واعرف ناس بعد عشر سنوات واكثر تطلقو

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