ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
فاز الفنان ناصر القصبي والفنانة المصرية سمية الخشاب، بمبلغ مليون ريال في برامج المسابقات الشهيرة من سيربح المليون، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.
وحصد ناصر القصبي وسمية الخشاب المبلغ في حلقة خاصة من برنامج “من سيربح المليون” في نسخته العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء محطة “إم بي سي”.
ونشرت سمية الخشاب، صورا لها من الحلقة عبر حسابها على موقع “إنستجرام حيث علقت عليها قائلة : “كسبنا المليون”، حيث سيتم التبرع بالمليون ريال لصالح الأعمال الخيرية.