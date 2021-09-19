نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المرور يحدد خطوات تجديد رخصة السيارة في حال وجود مخالفات على مالكها

منذ ساعة
13290
1
المرور يحدد خطوات تجديد رخصة السيارة في حال وجود مخالفات على مالكها

الرياض (صدى):
حددت الإدارة العامة للمرور الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وقال المرور إن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

وفي وقت سابق أوضحت الإدارة أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبش، والضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

المرور
مخالفات
المخالفات المرورية
تجديد رخصة السيارة

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 23
منذ 10 دقائق
وليش التعقيد الله لايوفقكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام
د محمد ماجد بخش
قليلين الحياء 🙂🙃🙂
محمد
وليش التعقيد الله لايوفقكم
سردار
وع يصور القرف
كان زمان
اللهم لك الحمد ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص: المشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق
بالفيديو.. مختص: المشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق
منذ 12 دقيقة 1356
«الصحة»: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 17 دقيقة 1397
بالفيديو.. استعدادات طائرات شركات الطيران في سماء جدة قبل انطلاق العروض الجوية
بالفيديو.. استعدادات طائرات شركات الطيران في سماء جدة قبل انطلاق العروض الجوية
منذ 22 دقيقة 1371
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 27 دقيقة 1436
الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل زعيم جماعة إرهابية
الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل زعيم جماعة إرهابية
منذ ساعة 1594
الغذاء والدواء تكشف عن شروط واجب توفرها في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"
الغذاء والدواء تكشف عن شروط واجب توفرها في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"
منذ ساعة 1613
علامات تشير إلى معاناة الطفل من نقص التغذية
علامات تشير إلى معاناة الطفل من نقص التغذية
منذ ساعة 1604
هيئة الزكاة تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية
هيئة الزكاة تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية
منذ ساعة 1613
إقامة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب في جدة
إقامة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب في جدة
منذ ساعة 1663
ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال
ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بمليون ريال
منذ ساعة 1922