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أوباما يعجز عن الرد على سؤال وجهه له ترامب

منذ ساعتين
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أوباما يعجز عن الرد على سؤال وجهه له ترامب

واشنطن (صدى):
أزاح كتاب «الخطر» للكاتبين بوب وودوارد وروبرت كوستا، الستار عن تفاصيل حوار دار بين الرئيسين الأمريكيين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما؛ حيث كشف عن نظرة سياسية للأشهر التي سبقت انتخابات 2020 وبعدها.

وأوضح الكتاب، أن الحوار الذي دار عام 2017 بين الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب والمنتهية ولايته باراك أوباما، شهد سؤال ترامب لأوباما عما يعتقد أنه «أكبر خطأ ارتكبه» خلال ولايته؛ ليرد أوباما قائلاً: «لا أستطيع التفكير في أي شيء».

وأقدم ترامب بعدها بتغيير الموضوع، وسأل أوباما: «هل هذه هي السيارة التي تستخدمها طوال الوقت؟»؛ حيث انتقد أوباما ترامب مؤخرًا، واصفاً إياه بـ«المجنون، الخنزير العنصري والمتحيز جنسياً».

أمريكا
ترامب
أوباما
كتاب الخطر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17447
منذ 7 دقائق
قليلين الحياء 🙂🙃🙂

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام
د محمد ماجد بخش
قليلين الحياء 🙂🙃🙂
محمد
وليش التعقيد الله لايوفقكم
سردار
وع يصور القرف
كان زمان
اللهم لك الحمد ...

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