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عامل بمطعم يصور النساء في الحمام بكاميرا جوال مُخبأ بالسقف

منذ ساعتين
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عامل بمطعم يصور النساء في الحمام بكاميرا جوال مُخبأ بالسقف

القاهرة (صدى):
اتهمت فتاة مطعم مصري بتصوير زبائنه في الحمام، من خلال "جوال مُعلق بالسقف الخشبي"؛ حيث أطلقت إحدى الفتيات تحذيرا عبر "فيسبوك"، طالبت من خلاله الفتيات بالانتباه عند دخول حمام أي من المطاعم.

وكشفت الفتاة عن واقعة حدثت في مطعم شهير بمصر، عثر بداخله على موبايل مثبت بالسقف، لتصوير رواد المطعم، وبينت تفاصيل الواقعة المتهم فيها أحد العاملين؛ حيث كانت رفقة زميلتها في المطعم المذكور، وقد استخدمتا الحمام، قبل أن تخرج زميلتها "وشها أحمر وجسمها بيتنفض من الرعب".

وأشارت إلى أنّ ذلك بعد أن اكتشفت هاتفا جوالًا معلقا بالسقف الخشبي للحمام "فوق التواليت بيصور البنات وهما في الحمام"؛ ليتم التحدث مع مدير فرع المطعم، وتبين أن الهاتف خاص بأحد العاملين بالمطعم المذكور، وعثر على عدد كبير من الفيديوهات على الموبايل الذي تم التحفظ عليه وجرى استدعاء الشرطة.

وأضافت: "كلمنا مدير الفرع كل همه سمعه المحل ومهمهوش سمعة البنات اللي اتصورت.. كلمنا البوليس وجه أخد الولد (يبلغ من العمر 17 عاماً) والموبايل اتحرز ( تم التحفظ عليه) واتمسح من عليه كل حاجة"، بينما قالت إدارة المطعم تأكيدها للواقعة، بالإشارة إلى العامل المذكور "مستجد على فريق العمل منذ خمسة أيام فقط"، وتم تسليمه للشرطة.

 

 

مصر
عامل
مطعم
فتيات
تصوير
الحمام
كاميرا جوال

التعليقات

سردار
سردار عدد التعليقات : 454
منذ 31 دقيقة
وع
يصور القرف

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام
د محمد ماجد بخش
قليلين الحياء 🙂🙃🙂
محمد
وليش التعقيد الله لايوفقكم
سردار
وع يصور القرف
كان زمان
اللهم لك الحمد ...

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