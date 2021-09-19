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فلكية جدة تكشف موعد رصد "قمر الحصاد"

منذ ساعة
1623
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فلكية جدة تكشف موعد رصد "قمر الحصاد"

جدة (صدى):
أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد القمر البدر لشهر صفر 1443، غدا الاثنين.

وذكرت الجمعية الفلكية أن القمر البدر لشهر صفر هو البدر الأخير في فصل الصيف ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيصل أعلى نقطة في السماء منتصف الليل يتبع ذلك وصوله لحظة الاكتمال الساعه 02:54 صباحاً وسيغرب مع شروق شمس الثلاثاء

وأضافت أنه من الممكن أن يكون لونه ورديًّا أو برتقاليًّا؛ ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

فلكية جدة
الجمعية الفلكية
قمر الحصاد
البدر الأخير

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83027
منذ ساعة
يازينه

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أحدث التعليقات

ابو زياد
احتسبو الأجر لاتذلون الناس
ابو زياد
احتسبو الأجر لاتذلون الناس
شركة سيراء
فعلا ياليت انت بعد تروح عن الاهلي الفساد اللي بشركة الطيار جبتة للنادي والنادي ماراح يفلح وانت موجود
شعبيات
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
طارق
لا نعلم عن الحقيقه فالكذب و التضليل كثير

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