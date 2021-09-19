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جمجمة تكشف قتل شاب لفتاتين كان على علاقة عاطفية معهما

منذ 7 ساعات
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جمجمة تكشف قتل شاب لفتاتين كان على علاقة عاطفية معهما

أميرة خالد (صدى):
أقدم شاب على قتل فتاتين كان على علاقة عاطفية معها؛ حيث ذهبت إحداهما إلى الشرطة وأبلغت أنها تركت وظيفتها بدوام جزئي في مطعم للوجبات السريعة عندما أجبرها على ركوب سيارته بينما هي رفضت الخروج معه ولكنه ظل يطاردها.

وطلبت الفتاة الحصول على أمر الحماية وبعد يومين بالضبط، التقطت كاميرات الأمن الفتاة بشكل غير متوقع وهي تغادر مدرسة الثانوية في تلك الليلة، ولم تحضر للعمل ولم تعد إلى منزل العائلة.

وقال العديد من صديقاته للشرطة أنه يشعر بالغيرة وعدم الانتظام والعنف. لقد وجه تهديدات وحتى خنق شريكًا سابقًا ، مما أدى إلى وضعه تحت المراقبة، فيما قال أخاه إنه طلب منه إشعال النار في سيارة حبيبته الثانية "جيسيكا"، وعند القبض عليه تبين وجود حروق في جسده.

واكتشف صيادون في منطقة ريفية نائية في مقاطعة كاس بولاية ميسوري ، جمجمة بشرية. أثناء قيام الشرطة ببحث شامل ، وجدوا مجموعة ثانية من الرفات ، أقدم بكثير من الأولى؛ حيث اتضح أن إحداهما للفتاة المتغيبة والأخرى لحبيبة الشاب الثانية.

 

 

حادث
جريمة
قتل
شاب
علاقة عاطفية
جمجمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134504
منذ 25 دقيقة
مجرمون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملالااااا يا تالاااااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
بقريح ومهب عاصف الريح ..
ابو محمد 😎 ✍️
حلااال عليها ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاكم يا حسن .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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