جمجمة تكشف قتل شاب لفتاتين كان على علاقة عاطفية معهما

أميرة خالد (صدى):
أقدم شاب على قتل فتاتين كان على علاقة عاطفية معها؛ حيث ذهبت إحداهما إلى الشرطة وأبلغت أنها تركت وظيفتها بدوام جزئي في مطعم للوجبات السريعة عندما أجبرها على ركوب سيارته بينما هي رفضت الخروج معه ولكنه ظل يطاردها.
وطلبت الفتاة الحصول على أمر الحماية وبعد يومين بالضبط، التقطت كاميرات الأمن الفتاة بشكل غير متوقع وهي تغادر مدرسة الثانوية في تلك الليلة، ولم تحضر للعمل ولم تعد إلى منزل العائلة.
وقال العديد من صديقاته للشرطة أنه يشعر بالغيرة وعدم الانتظام والعنف. لقد وجه تهديدات وحتى خنق شريكًا سابقًا ، مما أدى إلى وضعه تحت المراقبة، فيما قال أخاه إنه طلب منه إشعال النار في سيارة حبيبته الثانية "جيسيكا"، وعند القبض عليه تبين وجود حروق في جسده.
واكتشف صيادون في منطقة ريفية نائية في مقاطعة كاس بولاية ميسوري ، جمجمة بشرية. أثناء قيام الشرطة ببحث شامل ، وجدوا مجموعة ثانية من الرفات ، أقدم بكثير من الأولى؛ حيث اتضح أن إحداهما للفتاة المتغيبة والأخرى لحبيبة الشاب الثانية.