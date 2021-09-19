هي لنا دار

(صدى):
سنوات من أعمارنا تمضي تحث الخطا نحو مجد أصيل يزهو بالشموخ والعزة والإباء ينبعث من بين طيات الزمان عبقا وسؤددا ونصرا مؤزرا فيه مشاعرنا تأوي إلى حصن أمين ذلك هو الوطن ومااجمله من وطن ذلك الشامخ بحضارته وتاريخه الأصيل. وأعلم يقينا انكم عرفتم قرائي الأعزاء أني أهدي مشاعري النابضة وحروفي المتألقة له فهو من يستحقها حبا وولاء وما أعذب ذلك الشعر الذي قيل فيه.
وطني به البيت الحرام وطيبة. وبه رسول الحق خير مناد
وطني به الشرع المطهر حاكم. والحق ينهي ثورة الأحقاد
وطني يسير الخير في ارجائه. ويعم رغم براثن الحساد
هذا هو الوطن مملكتنا الحبيبة التي مهما عصفت بها صراعات الزمان تبقى شامخة كما النخلة الباسقة الخضراء المثمرة والشماء الأبية نستظل بظلها الوارف ونأكل من ثمرها المبارك .
اليوم دعوني اكتب لكم بمشاعر تنبض حباً وحياة لوطن ننعم به أمنا وأمانأ وعزا ورخاء.
اليوم يحتفل الوطن بيومه ال91. ليثبت للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية ستبقى الأقوى والأعظم والأرقى والأجمل فهنيئاً لنا بوطن يسوده الأمن والأمان وإلاستقرار.
في ظل حكومة رشيدة تسير على خطى ثابتة ومشاعري اليوم تجعلني أزف أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكل من هو على أرض هذا الوطن الغالي كل عام ومملكتنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.