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محتالون يزعمون إخراج اللقاح من الجسم بـ"الحجامة" مقابل 300 ريال

منذ ساعتين
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محتالون يزعمون إخراج اللقاح من الجسم بـ"الحجامة" مقابل 300 ريال

الرياض (صدى):
يسعى بعض متخصصي الحجامة لجذب ضحايا تصديق شائعات خطر لقاح كورونا، ويزعمون القدرة على إخراجه من الجسم مباشرة بعد التطعيم بمبلغ يصل إلى 300 ريال.

واستغل مروجو هذه الفكرة، امتناع بعض مراكز الحجامة عن تقديم الخدمة لآخذي اللقاح بمدة قدرها 10 أيام من تاريخ تلقي الجرعة، ليدعون أن لديهم حلول لهذه الظاهرة من خلال ترويج أرقام متخصصين في الحجامة يمكنهم تقديم خدمة الزيارة المنزلية، بحسب صحيفة "الوطن".

ودعا مروجو تلك الفكرة «ضحايا الشائعات» إلى تعلم طريقة الحجامة من الإنترنت للقيام بها بأنفسهم أو من خلال أحد أفراد العائلة بعد تلقي اللقاح مباشرة، حتى لا يدخل إلى الجسم على حد قولهم، فيما أكد بعضهم إمكانية زيارتهم لمنزل من يرغب في عمل الحجامة.

 

 

المملكة
كورونا
الحجامة
فيروس كورونا
اللقاح

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 114
منذ ساعة
للاسف هل يوجد من يصدق هذه الشائعات ويتداولها

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
انا فقرااااوي سبيكة هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
عبدالله
شيء طيب لكن ما كان يجب الترزز
7UP
شلاندخه اخ
عبدالله
يمكن سائق الجمس صدمه او حده كثير من السائقين ما مسكوا مقود السيارة إلا عندنا ولكن هذا لا يسوغ للرجل فعل هذا
7UP
ياويح ياويح على حله ياهوه

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