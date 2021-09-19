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بالفيديو.. تامر حسني يحقق حلم فتاة ضريرة

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. تامر حسني يحقق حلم فتاة ضريرة

القاهرة (صدى):
حرص الفنان المصري ​تامر حسني​، على مشاركة فتاة ضريرة، الغناء، حيث أنها كانت تتمنى لقاءه والغناء معه، منذ فترة طويلة.

ونشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه على " أنستجرام " حيث ظهر فيه وهو يغني مع الفتاة أغنيته "خليك فولاذي".

وعلق تامر على الفيديو قائلًا : "أوامر يا فندم اهو يارب أكون قدرت افرحك يا مريوم و شكراً للإعلاميين المحترمين داليا ايمن و نيهاد سمير اللي كانوا همزة الوصل الجميلة بينا".

وعبرت الفتاة عن سعادتها عبر حسابها الشخصي على " أنستجرام " بتحقيق هذا الحلم ولقاء تامر أخيراً.

https://www.instagram.com/p/CT5OTE1gI6B/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a47f1790-670a-4e4b-86da-9e2851078389

تامر حسني
ضريرة
خليك فولاذي
فتاة ضريرة

التعليقات

عبدالعزيز
عبدالعزيز عدد التعليقات : 279
منذ 16 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل بس الأفضل القرآن الكريم 🤐

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا kkkk العالمي الحقيقي هو النصر لانه اول فريق لعب هناك واللي اما عالميك مشريه له اوقالها الشيخ بس انتم متعصبين,,
عبدالعزيز
حسبي الله ونعم الوكيل بس الأفضل القرآن الكريم 🤐
فهد العتيبي
ويجب إعادة المواد الدينيه والقرأن وبصورة مكثفة ولجميع المراحل
kkkk
مبرووووك لزعيم العالمي
السامرالحربي
ايجار هذه الفئة ما يشترون إن ما جات هدية ما تشتري ايجار وتصوير وبس ..

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