بالفيديو.. تامر حسني يحقق حلم فتاة ضريرة

القاهرة (صدى):
حرص الفنان المصري تامر حسني، على مشاركة فتاة ضريرة، الغناء، حيث أنها كانت تتمنى لقاءه والغناء معه، منذ فترة طويلة.
ونشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه على " أنستجرام " حيث ظهر فيه وهو يغني مع الفتاة أغنيته "خليك فولاذي".
وعلق تامر على الفيديو قائلًا : "أوامر يا فندم اهو يارب أكون قدرت افرحك يا مريوم و شكراً للإعلاميين المحترمين داليا ايمن و نيهاد سمير اللي كانوا همزة الوصل الجميلة بينا".
وعبرت الفتاة عن سعادتها عبر حسابها الشخصي على " أنستجرام " بتحقيق هذا الحلم ولقاء تامر أخيراً.
https://www.instagram.com/p/CT5OTE1gI6B/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a47f1790-670a-4e4b-86da-9e2851078389