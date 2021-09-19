امرأة تتفاجأ بـ 4 ثعابين داخل غرفة غسيل الملابس

كانبرا (صدى):
عثرت امرأة على 4 من الثعابين الضخمة في غرفة غسيل ملابسها في منزلها في ضاحية بلوواتر الساحلية في تاونسفيل، كوينزلاند بأستراليا.
ووجدت السيدة الثعابين ملتفة عبر عتبة النافذة في غرفة غسيل ملابسها ، إذ قام ثعبانان بدس رأسيهما في الكاميرا في محاولة لتحركها، فيما استمرت ثعابين الشجرة في الانزلاق عبر الحافة أمام ستارة سوداء، متشابكة بينما كانت فوق بعضها البعض.
ووجدت أيضًا ثعبانًا زلقًا آخر تحرك خلف الحوض ، وذيله لا يزال أعلى المنضدة، وكان ينزلق عبر أرضية الغسيل؛ حيث أصيبت بحالة من الفزع والرعب حين رأت تلك الثعابين الضخمة.