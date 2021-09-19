بالفيديو.. بلقيس فتحي بعد التفاعل مع جنوب الدرب : فخورة بأهل المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة اليمينة المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي عن تفاعل الجمهور مع أغنية " جنوب الدرب "، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب.
ووصلت نسبة مشاهدات الأغنية إلى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، حيث شاركت بلقيس عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقطع فيديو مركباً من رقصات المتابعين المختلفة من المملكة.
وعلقت على الفيديو قائلة : “والله أنا فخورة وسعيدة بأهل المملكة وتفاعلهم مع جنوب الدرب.. خلونا نشوف فيديوهات أكثر خصوصاً لعب الخطوة وضعوا المنشن”.
وظهرت بلقيس فتحي في أغنية “جنوب الدرب” باللوك البدوي، حيث ارتدت الملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخاً كبيراً من التراث والفلكلور.
ويذكر أن الأغنية إهداء إلى المملكة حيث تعاونت الفنانة في أغنية “جنوب الدرب” مع كل من الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت.