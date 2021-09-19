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بالفيديو.. بلقيس فتحي بعد التفاعل مع جنوب الدرب : فخورة بأهل المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. بلقيس فتحي بعد التفاعل مع جنوب الدرب : فخورة بأهل المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة اليمينة المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي عن تفاعل الجمهور مع أغنية " جنوب الدرب "، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب.

ووصلت نسبة مشاهدات الأغنية إلى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، حيث شاركت بلقيس عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقطع فيديو مركباً من رقصات المتابعين المختلفة من المملكة.

وعلقت على الفيديو قائلة : “والله أنا فخورة وسعيدة بأهل المملكة وتفاعلهم مع جنوب الدرب.. خلونا نشوف فيديوهات أكثر خصوصاً لعب الخطوة وضعوا المنشن”.

وظهرت بلقيس فتحي في أغنية “جنوب الدرب” باللوك البدوي، حيث ارتدت الملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخاً كبيراً من التراث والفلكلور.

ويذكر أن الأغنية إهداء إلى المملكة حيث تعاونت الفنانة في أغنية “جنوب الدرب” مع كل من الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت.

المملكة
بلقيس
بلقيس فتحي
جنوب الدرب

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 2916
منذ 14 دقيقة
يالبى ماتخبى

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أحدث التعليقات

kkkk
قلنا لكم الفقر ماوراه الا الققر
4everx2
يارب لاتجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ،،، هاؤلاء البشر تهمهم ملذات الدنيا الفانية ولا يكترثون للموت وما يأتي بعد الموت .
7UP
يالبى ماتخبى
kkkk
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
7UP
ولا انها سواقة حرمه

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