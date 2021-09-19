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صورة لـ "الإذاعة المدرسية" في إحدى المدارس
منذ 18 ساعة
1083
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134535
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه ..
الله الله الله .. عمر المتوسطه .. وكأني ارى نفسي بهااللباس والصوره في طابور الصباح القارس ...
.. أييييييييه سنين عدت وسنين تلتها .. كأنها امس مضى بسويعاته القليله .. الدوام لله سبحانه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
فخار يطحن بعضه بعضااا ..
ابو محمد
العالم هذي ماتنفع معه ال النيابة العامة ثم خذ سجن 10 سنوات وخلي الهياط ينفعك الواحد يقول الحمدالله على النعمه الي هو فيه
ابو محمد 😎 ✍️
يهني سعيد بسعيدته ,, مالكم ومال الشخص وعمره ، يمكن بنتكم اقصر منه عمر .. ايش عرفكم ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه ، واللي ذكر قليل غي حقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. خليكي على هيك وانتي الربحه ..
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