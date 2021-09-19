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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 15 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ,على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134486
منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
لاتكح في وجوه الناس تسلم أذاهم
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه شاف الموت بعيونه
خالد ولد اللسيب
كل شي يدخل خشمه فيه مسكين بس ودي اعرف دكتو عي ايش
ابو عمار
فيه شبهه صعير الله يرحمه

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