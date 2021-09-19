داعية مصري: لا دليل شرعي على أن من ماتت ولم تتزوج في الدنيا "شهيدة"

القاهرة (صدى):
أكد عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد أي دليل شرعي على أن الفتاة التي لا تتزوج في حياتها تموت شهيدة.
وقال الورداني: "لا يوجد نص يدل على ذلك، لكن من لم تتزوج وكانت تتمنى الزواج وصبرت على ذلك وأقبلت على الله وصبرت عن عطاء الله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن تدخل في أحاديث كثيرة جدًا تدخل في باب الشهادة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد".
وأضاف:"ممكن ربنا يوسع عليها الرزق والعطاء ويجعلها من أهل الفتح والبركة، لكن منقدرش نقول ان دا نص".