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داعية مصري: لا دليل شرعي على أن من ماتت ولم تتزوج في الدنيا "شهيدة"

منذ ساعة
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داعية مصري: لا دليل شرعي على أن من ماتت ولم تتزوج في الدنيا "شهيدة"

القاهرة (صدى):
أكد عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد أي دليل شرعي على أن الفتاة التي لا تتزوج في حياتها تموت شهيدة.

وقال الورداني: "لا يوجد نص يدل على ذلك، لكن من لم تتزوج وكانت تتمنى الزواج وصبرت على ذلك وأقبلت على الله وصبرت عن عطاء الله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن تدخل في أحاديث كثيرة جدًا تدخل في باب الشهادة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد".

وأضاف:"ممكن ربنا يوسع عليها الرزق والعطاء ويجعلها من أهل الفتح والبركة، لكن منقدرش نقول ان دا نص".

القرآن الكريم
الشهادة
عمرو الورداني
دار الافتاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134486
منذ 51 دقيقة
الله اعلم ..

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
لاتكح في وجوه الناس تسلم أذاهم
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه شاف الموت بعيونه
خالد ولد اللسيب
كل شي يدخل خشمه فيه مسكين بس ودي اعرف دكتو عي ايش
ابو عمار
فيه شبهه صعير الله يرحمه

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