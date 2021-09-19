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اقتصادي يكشف مزايا برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد

منذ ساعتين
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اقتصادي يكشف مزايا برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد

عادل الحربي (صدى):
كد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، على أهمية برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال الشهري: "انتهيت قبل لحظات من قراءة وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية الصادرة مؤخرا،-الحقيقة أنها وثيقة ثمينة، ولو عملنا بها وبشكل منفرد؛ لظهر لدينا قدرات بشرية تبني البلاد بشكل مبهر في ضوء اقتصاد عالي الموارد أصلاً، شكرا ياخادم الحرمين ويا ولي العهد ع إعداد البلاد وأهلها للحاضر والمستقبل".

وكان الأمير محمد بن سلمان أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية، الأربعاء الماضي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وأكد ولي العهد أن "برنامج تنمية القدرات البشرية، يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة".

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سمو ولي العهد يُطلق برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

ولي العهد
رؤية 2030
اقتصاد
الامير محمد بن سلمان
احمد الشهري
تنمية القدرات البشرية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 720
منذ ساعة
ليتك نايم

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أحدث التعليقات

kkkk
قلنا لكم الفقر ماوراه الا الققر
4everx2
يارب لاتجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ،،، هاؤلاء البشر تهمهم ملذات الدنيا الفانية ولا يكترثون للموت وما يأتي بعد الموت .
7UP
يالبى ماتخبى
kkkk
حمد الله يجب استبعاده والا النكبات جايه اكثر مثل العام السابق
7UP
ولا انها سواقة حرمه

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